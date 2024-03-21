Скільки часу українці можуть легально перебувати у Польщі: різні терміни

Тимчасовий захист для українців у Польщі продовжений до 30 червня 2024 року. При цьому значній кількості біженців гарантоване право залишатися у країні на довший час.
Які терміни легального перебування для різних категорій українських громадян у Польщі 2024 року, РБК-Україна розповідає з посиланням на uapl.info.
22 лютого 2024 року в Польщі набрали чинності оновлені положення спеціального закону Польщі. За ними, термін легального перебування у країні втікачів від війни в Україні продовжений до 30 червня 2024 року.
Але мінімум 5 категорій українських біженців зможуть законно перебувати у Польщі і після 30 червня. Ці винятки стосуються українських дітей дошкільного, шкільного віку, які включені до польської системи освіти. Також – їхніх батьків чи законних опікунів, які перебувають із ними у Польщі.
До 31 серпня 2024 року закон гарантує право на легальне перебування громадянам України, які станом на 30 червня 2024 року будуть:
До 31 серпня 2024 року також мають право легально перебувати в Польщі українці, які не пізніше 2022/2023 навчального року розпочали навчання у:
Крім того, до 31 серпня 2024 року в Польщі можуть законно перебувати українські громадяни із неповнолітніми дітьми, які навчаються дистанційно в українській системі освіти.
До 30 вересня 2024 року легально можуть перебувати українці, які повторно складатимуть випускний іспит у польських навчальних закладах. Якщо йдеться про неповнолітніх – то з ними можуть перебувати і їхні батьки чи опікуни.
У польському Управлінні з питань іноземців зазначають, що для інших категорій українських мігрантів терміни дії документів та перебування продовжені до 30 червня 2024 року. А саме:
Окрім того, до 30 червня 2024 року в Польщі вважається легальним перебування громадян України в рамках безвізового режиму.
А також – у зв’язку із закінченням терміну дозволу на короткотермінове перебування, зокрема на підставі шенгенської візи, виданої Польщею чи іншою країною Шенгенської угоди, або посвідки на проживання, виданої в іншій країні Шенгену.
Нагадаємо, ми писали, що тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.
Також ми розповідали, що програма підтримки українців у Польщі продовжена без змін до 30 червня 2024 року. Деякі пільги можуть залишити для українців і після цієї дати.
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