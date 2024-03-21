Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше: разные сроки

Временная защита для украинцев в Польше продлена до 30 июня 2024 года. При этом значительному количеству беженцев гарантировано право оставаться в стране на более долгое время.
Какие сроки легального пребывания для разных категорий украинских граждан в Польше в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info.
22 февраля 2024 года в Польше вступили в силу обновленные положения специального закона Польши. По ним срок легального пребывания в стране бежавших от войны в Украине продлен до 30 июня 2024 года.
Но минимум пять категорий украинских беженцев смогут законно находиться в Польше и после 30 июня. Эти исключения касаются украинских детей дошкольного, школьного возраста, включенных в польскую систему образования. Также – их родителей или законных опекунов, которые находятся с ними в Польше.
До 31 августа 2024 года закон гарантирует право на легальное пребывание гражданам Украины, которые по состоянию на 30 июня 2024 будут:
До 31 августа 2024 года также имеют право легально находиться в Польше украинцы, которые не позже 2022/2023 учебного года начали обучение в:
Кроме того, до 31 августа 2024 года в Польше могут законно находиться украинские граждане с несовершеннолетними детьми, которые учатся дистанционно в украинской системе образования.
До 30 сентября 2024 года легально могут находиться украинцы, которые будут повторно сдавать выпускной экзамен в польских учебных заведениях. Если речь идет о несовершеннолетних – то с ними могут находиться и их родители или опекуны.
В польском Управлении по вопросам иностранцев отмечают, что сроки для других категорий украинских мигрантов сроки действия документов и пребывания продлены до 30 июня 2024 года. А именно:
Кроме того, до 30 июня 2024 года в Польше считается легальным пребывание граждан Украины в рамках безвизового режима.
А также – в связи с истечением срока разрешения на краткосрочное пребывание, в частности на основании шенгенской визы, выданной Польшей или другой страной Шенгенского соглашения, или вида на жительство, выданного в другой стране Шенгена.
Напомним, мы писали, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.
Также мы рассказывали, что программа поддержки украинцев в Польше продлена до 30 июня 2024 года. Некоторые льготы могут оставить для украинцев после этой даты.
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