Скільки часу українські F-16 "протягнуть" без підтримки США: відповідь Defense Express

Нещодавно США частково припинили підтримку винищувачів F-16, які є в Україні. Тепер ці літаки можуть залишитись без належного обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, наразі мова може йти про оновлення програмного забезпечення контейнера РЕБ AN/ALQ-131. Однак необхідно розуміти, що вся боєздатність цього винищувача дійсно залежить від США.

Зокрема існує питання де брати запасні частини, обслуговувати двигуни, системи, вузли та агрегати самого F-16. А також, де брати озброєння до нього, зокрема ракети "повітря-повітря" AIM-9 та AIM-120, разом із засобами ураження наземних цілей.

У Defense Express зауважили, що варто розуміти факт того, що у Штатів немає ніякої чарівної "кнопки", яка дозволяє дистанційно вимкнути F-16. Однак без офіційного обслуговування F-16 можуть пролітати ще доволі значний час. При цьому наразі невідомо, чи заблокований з боку США реекспорт озброєння до України. Бо це означає, що необхідні деталі можна замовити через дружні європейські країни.

У випадку, якщо Штати все ж вирішили повністю заблокувати використання F-16 Повітряними силами, то це буде означати лише поступову деградацію можливостей цих літаків.

У світі є два подібні випадки: Венесуела та Іран. Після накладення ембарго США у 2005 році Венесуела втратила доступ до запчастин для своїх F-16, але підтримує їх у строю через канібалізацію та сірі схеми. Іран, під санкціями з 1984 року, отримав 79 з 80 замовлених F-14 і продовжує експлуатувати їх без офіційних постачань від США.

У будь-якому випадку, мова не йде про те, що вже "завтра" F-16 не зможуть піднятися у небо навіть за найгіршого сценарію тотального заборони США навіть щодо реекспорту.

Що передувало

Нещодавно стало відомо про те, що США частково припинили підтримку винищувачів F-16, які є в Україні. Це може позбавити Повітряні сили найважливіших засобів повітряної протидії.