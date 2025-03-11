Сколько времени украинские F-16 "протянут" без поддержки США: ответ Defense Express

Недавно США частично прекратили поддержку истребителей F-16, которые есть в Украине. Теперь эти самолеты могут остаться без надлежащего обслуживания.

Как пишет издание, сейчас речь может идти об обновлении программного обеспечения контейнера РЭБ AN/ALQ-131. Однако необходимо понимать, что вся боеспособность этого истребителя действительно зависит от США.

В частности существует вопрос где брать запасные части, обслуживать двигатели, системы, узлы и агрегаты самого F-16. А также, где брать вооружение к нему, в частности ракеты "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120, вместе со средствами поражения наземных целей.

В Defense Express отметили, что следует понимать факт того, что у Штатов нет никакой волшебной "кнопки", которая позволяет дистанционно выключить F-16. Однако без официального обслуживания F-16 могут пролетать еще довольно значительное время. При этом пока неизвестно, заблокирован ли со стороны США реэкспорт вооружения в Украину. Потому что это означает, что необходимые детали можно заказать через дружественные европейские страны.

В случае, если Штаты все же решили полностью заблокировать использование F-16 Воздушными силами, то это будет означать лишь постепенную деградацию возможностей этих самолетов.

В мире есть два подобных случая: Венесуэла и Иран. После наложения эмбарго США в 2005 году Венесуэла потеряла доступ к запчастям для своих F-16, но поддерживает их в строю через каннибализацию и серые схемы. Иран, под санкциями с 1984 года, получил 79 из 80 заказанных F-14 и продолжает эксплуатировать их без официальных поставок от США.

В любом случае, речь не идет о том, что уже "завтра" F-16 не смогут подняться в небо даже при худшем сценарии тотального запрета США даже в отношении реэкспорта.

Что предшествовало

Недавно стало известно о том, что США частично прекратили поддержку истребителей F-16, которые есть в Украине. Это может лишить Воздушные силы важнейших средств воздушного противодействия.