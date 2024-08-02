Скільки часу може тривати проходження ВЛК: пояснення юриста

Проведення військово-лікарської експертизи – це не повне медичне обстеження

Порядок проходження ВЛК затверджує наказ 402 Міноборони України, а саме "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", зазначає юрист.

"ВЛК можна пройти не лише в ТЦК та СП, а й у лікарнях, поліклініках, госпіталях чи інших військових установах, в яких створені такі комісії. Вони як правило мають статус "позаштатні", - пояснює Лариса Кісь.

В загальному порядку направлення на проходження ВЛК дає ТЦК, в якому військовозобов’язаний перебуває на обліку за місцем реєстрації. Водночас направлення може бути видане й в іншому ТЦК, але за умови особистої явки та наявності підстав поставити людину в тому ТЦК на військовий облік, додає вона.

"Зазначу, що проведення військово-лікарської експертизи ВЛК – це не повне ретельне медичне обстеження особи. Це – огляд військовозобов'язаного та аналіз наявних документів задля оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку на момент огляду", - каже адвокат.

Фото: Огляд лікарів під час проходження ВЛК (biz.today.ua)

Які документи беруть до розгляду на ВЛК

Лариса Кісь пояснює, що документи, які розглядають на ВЛК, умовно можна поділити на дві групи:

Медичні документи за попередні періоди . Це можуть бути дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів (для тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах, – витяг з історії хвороби), дла осіб з інвалідністю -і дані з органів соціального забезпечення, медичні картки амбулаторного хворого з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

. Це можуть бути дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів (для тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах, – витяг з історії хвороби), дла осіб з інвалідністю -і дані з органів соціального забезпечення, медичні картки амбулаторного хворого з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання. Документи, що будуть складені безпосередньо під час ВЛК. До них відносяться: рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, визначення групи крові та резус-належність (особам, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку), ЕКГ, дослідження сечі. Особам, яким більше 40 років - вимір внутрішньоочного тиску, дослідження рівня глюкози в крові.

Під час проходження ВЛК оглядають такі лікарі: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а за медичними показаннями (попередньо наявні документи про хвороби) - і лікарі інших спеціальностей.

"У законодавстві не вказано, що результати попередніх медичних досліджень однозначно вплинуть на висновок ВЛК. Комісія бере їх до уваги, проте рішення приймає на свій розсуд", - зауважує адвокат.

Які строки передбачені для проходження ВЛК

За словами юриста, строки проходження ВЛК і встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних є такими:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби - не більше як 4 робочі дні ;

; проведення лабораторних досліджень - не більш як 3 робочі дні;

проведення інструментальних досліджень - не більш як 3 робочі дні.

процедура проходження ВЛК має тривати не більше 14 днів;

якщо скарги на здоров’я відсутні - військовозобов'язані проходять спрощений медогляд.

"Саме тому військовослужбовці, які мають захворювання, поранення, після лікування, тобто мають скарги на здоров'я, проходять "по великому колу" 14 днів. У випадку підстав для списання зі служби - додається строк розгляду та затвердження всіх документів ВЛК вищого рівня", - пояснює Лариса Кісь.

За її словами, на практиці буває, що в ТЦК направлення на ВЛК взагалі не видаються.

"Чоловіку пропонують заповнити анкету щодо стану свого здоров'я та психологічного стану. Далі оформлюється "спрощений" медичний огляд", - каже адвокат.

Фото: "Військовослужбовці, які мають захворювання та поранення, проходять ВЛК за 14 днів" (armyinform.com.ua)

Проведення процедури ВЛК за кілька годин не є порушенням

При первинному огляді військовозобов'язаного "з цивільних" лікарі ВЛК за необхідності можуть переглядати наявні записи ЕСОЗ, звертає увагу юрист.

Якщо в ЕСОЗ інформація відсутня, для підтвердженням хвороб треба надати;

медичну карта амбулаторного хворого за формою № 025/о;

виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень.

"Це в першу чергу надає можливість ВЛК побачити історію лікування та відсіяти тих, хто дійсно хворіє та постійно займається своїм здоров'ям і лікуванням від тих, хто "потужно захворів" вперше під час отримання повістки", - пояснює Лариса Кісь.

Вона додає: першим, скоріш за все, виділять час для надання історії хвороб, видадуть електронні направлення на необхідні діагностичні процедури та будуть проводити їх вивчення.

"Інші вірогідно пройдуть ВЛК за декілька годин. Таким чином, законодавством встановлена максимальна тривалість процедури ВЛК "не більше як 4 робочі дні" і проведення її в менший строк, за декілька годин, не є порушенням", - звертає увагу юрист.

За її словами, ВЛК з ТЦК та СП нікого не направляють "на фронт".

"Всі особи рядового та сержантського складу в обов'язковому порядку направляються до навчальних центрів на 5-6 тижнів. Іноді підготовка займає і більше часу. Під час того навчання чоловіки проходять ще не одне додаткове обстеження стану здоров'я", - зазначає Лариса Кісь.

Безпосередньо з ТЦК до військової частини відправляються особи офіцерського складу. Але і порядок проходження ВЛК, і вимоги до їхнього здоров'я - інший.