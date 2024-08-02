Скільки часу може тривати проходження ВЛК: пояснення юриста

Проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації передбачає визначені строки для медогляду. Інколи призовники нарікають на скорочену процедуру ВЛК.
Скільки часу може тривати проходження військово-лікарської комісії, РБК-Україна пояснила адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кісь.
Порядок проходження ВЛК затверджує наказ 402 Міноборони України, а саме "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", зазначає юрист.
"ВЛК можна пройти не лише в ТЦК та СП, а й у лікарнях, поліклініках, госпіталях чи інших військових установах, в яких створені такі комісії. Вони як правило мають статус "позаштатні", - пояснює Лариса Кісь.
В загальному порядку направлення на проходження ВЛК дає ТЦК, в якому військовозобов’язаний перебуває на обліку за місцем реєстрації. Водночас направлення може бути видане й в іншому ТЦК, але за умови особистої явки та наявності підстав поставити людину в тому ТЦК на військовий облік, додає вона.
"Зазначу, що проведення військово-лікарської експертизи ВЛК – це не повне ретельне медичне обстеження особи. Це – огляд військовозобов'язаного та аналіз наявних документів задля оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку на момент огляду", - каже адвокат.
Фото: Огляд лікарів під час проходження ВЛК (biz.today.ua)
Лариса Кісь пояснює, що документи, які розглядають на ВЛК, умовно можна поділити на дві групи:
Під час проходження ВЛК оглядають такі лікарі: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а за медичними показаннями (попередньо наявні документи про хвороби) - і лікарі інших спеціальностей.
"У законодавстві не вказано, що результати попередніх медичних досліджень однозначно вплинуть на висновок ВЛК. Комісія бере їх до уваги, проте рішення приймає на свій розсуд", - зауважує адвокат.
За словами юриста, строки проходження ВЛК і встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних є такими:
"Саме тому військовослужбовці, які мають захворювання, поранення, після лікування, тобто мають скарги на здоров'я, проходять "по великому колу" 14 днів. У випадку підстав для списання зі служби - додається строк розгляду та затвердження всіх документів ВЛК вищого рівня", - пояснює Лариса Кісь.
За її словами, на практиці буває, що в ТЦК направлення на ВЛК взагалі не видаються.
"Чоловіку пропонують заповнити анкету щодо стану свого здоров'я та психологічного стану. Далі оформлюється "спрощений" медичний огляд", - каже адвокат.
Фото: "Військовослужбовці, які мають захворювання та поранення, проходять ВЛК за 14 днів" (armyinform.com.ua)
При первинному огляді військовозобов'язаного "з цивільних" лікарі ВЛК за необхідності можуть переглядати наявні записи ЕСОЗ, звертає увагу юрист.
Якщо в ЕСОЗ інформація відсутня, для підтвердженням хвороб треба надати;
"Це в першу чергу надає можливість ВЛК побачити історію лікування та відсіяти тих, хто дійсно хворіє та постійно займається своїм здоров'ям і лікуванням від тих, хто "потужно захворів" вперше під час отримання повістки", - пояснює Лариса Кісь.
Вона додає: першим, скоріш за все, виділять час для надання історії хвороб, видадуть електронні направлення на необхідні діагностичні процедури та будуть проводити їх вивчення.
"Інші вірогідно пройдуть ВЛК за декілька годин. Таким чином, законодавством встановлена максимальна тривалість процедури ВЛК "не більше як 4 робочі дні" і проведення її в менший строк, за декілька годин, не є порушенням", - звертає увагу юрист.
За її словами, ВЛК з ТЦК та СП нікого не направляють "на фронт".
"Всі особи рядового та сержантського складу в обов'язковому порядку направляються до навчальних центрів на 5-6 тижнів. Іноді підготовка займає і більше часу. Під час того навчання чоловіки проходять ще не одне додаткове обстеження стану здоров'я", - зазначає Лариса Кісь.
Безпосередньо з ТЦК до військової частини відправляються особи офіцерського складу. Але і порядок проходження ВЛК, і вимоги до їхнього здоров'я - інший.
Нагадаємо, ми писали, що робити, коли не видають результати ВЛК. Юрист пояснив, що це може ускладнити подальше розв'язання питань, пов'язаних з військовим обліком.
Також ми розповідали, чи мають право направляти людину на ВЛК, якщо у неї є всі підстави для відстрочки.
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