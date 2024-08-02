Сколько времени может длиться прохождение ВВК: объяснение юриста

Прохождение военно-врачебной комиссии во время мобилизации предусматривает определенные сроки для медосмотра. Иногда призывники жалуются на сокращенную процедуру ВВК.
Сколько времени может занять прохождение военно-врачебной комиссии, РБК-Украина объяснила адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись.
Порядок прохождения ВВК утверждает приказ 402 Минобороны Украины, а именно "Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", отмечает юрист.
"ВВК можно пройти не только в ТЦК и СП, но и в больницах, поликлиниках, госпиталях или других военных учреждениях, в которых созданы такие комиссии. Они, как правило, имеют статус "внештатные", - объясняет Лариса Кись.
В общем порядке направление на прохождение ВВК дает ТЦК, где военнообязанный состоит на учете по месту регистрации. В то же время направление может быть выдано и в другом ТЦК, но при личной явке и наличии оснований поставить человека в том ТЦК на военный учет, добавляет она.
"Отмечу, что проведение военно-врачебной экспертизы ВВК – это не полное тщательное медицинское обследование личности. Это – осмотр военнообязанного и анализ имеющихся документов для оценки состояния здоровья и физического развития на момент осмотра", - говорит адвокат.
Фото: Обзор врачей во время прохождения ВВК (biz.today.ua)
Лариса Кись объясняет, что документы, которые рассматривают на ВКК, условно можно разделить на две группы:
При прохождении ВВК осматривают такие врачи: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а по медицинским показаниям (предварительно имеющиеся документы о болезнях) - и врачи других специальностей.
"В законодательстве не указано, что результаты предварительных медицинских исследований однозначно повлияют на заключение ВВК. Комиссия принимает их во внимание, однако решение принимает по своему усмотрению", - отмечает адвокат.
По словам юриста, сроки прохождения ВВК и установление предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных такие:
"Именно поэтому военнослужащие, имеющие заболевания, ранения, после лечения, то есть те, у кого есть жалобы на здоровье, проходят "по большому кругу" 14 дней. В случае оснований для списания со службы - добавляется срок рассмотрения и утверждения всех документов ВВК высшего уровня" , – объясняет Лариса Кись.
По ее словам, на практике бывает, что в ТЦК направления на ВВК вообще не выдаются.
"Мужчине предлагают заполнить анкету о состоянии своего здоровья и психологического состояния. Далее оформляется "упрощенное" медицинское освидетельствование", - говорит адвокат.
Фото: "Военнослужащие, имеющие заболевания и ранения, проходят ВВК за 14 дней" (armyinform.com.ua)
При первичном осмотре военнообязанного "из гражданских" врачи ВВК при необходимости могут пересматривать имеющиеся записи ЕСОЗ, обращает внимание юрист.
Если в ЕСОЗ информация отсутствует, для подтверждения болезней нужно предоставить;
"Это в первую очередь позволяет ВВК увидеть историю лечения и отсеять тех, кто действительно болеет и постоянно занимается своим здоровьем и лечением от тех, кто "мощно заболел" впервые во время получения повестки", - объясняет Лариса Кись.
Она добавляет: первым, скорее всего, выделят время для предоставления истории болезней, выдадут электронные направления на необходимые диагностические процедуры и будут проводить их изучение.
"Другие вероятно пройдут ВВК за несколько часов. Таким образом, законодательством установлена максимальная продолжительность процедуры ВЛВ "не более 4 рабочих дней" и проведение ее в меньший срок, за несколько часов, не является нарушением", - обращает внимание юрист.
По ее словам, ВВК из ТЦК и СП никого не направляют "на фронт".
"Все лица рядового и сержантского состава в обязательном порядке направляются в учебные центры на 5-6 недель. Иногда подготовка занимает и больше времени. Во время обучения мужчины проходят еще не одно дополнительное обследование состояния здоровья", - отмечает Лариса Кись.
Непосредственно из ТЦК в воинскую часть отправляются лица офицерского состава. Но и порядок прохождения ВЛК, и требования к их здоровью – другой.
Напомним, мы писали, что делать, когда не выдают результаты ВВК. Юрист объяснил, что это может осложнить дальнейшее решение вопросов, связанных с военным учетом.
Также мы рассказывали, имеют ли право направлять человека на ВВК, если у него есть все основания для отсрочки.
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