Що робити, коли не видають результати ВЛК: пояснення юриста

Ситуація, коли військовозобов'язаному не видають результати військово-лікарської комісії (ВЛК), є неприпустимою. Це порушує право людини на інформацію та може ускладнити подальше розв'язання питань, пов'язаних з військовим обліком.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Дмитро Франчук.

Чому важливо отримати результати ВЛК

Результати військово-лікарської комісії (ВЛК) є важливими для військовозобов'язаних осіб з різних причин:

контроль за своїм здоров'ям - результати ВЛК містять інформацію про стан вашого здоров'я, що важливо для схвалення рішень щодо подальшого лікування та реабілітації

- результати ВЛК містять інформацію про стан вашого здоров'я, що важливо для схвалення рішень щодо подальшого лікування та реабілітації захист своїх прав - знаючи результати ВЛК, ви можете захистити свої права в разі виникнення спорів із ТЦК або іншими державними органами

- знаючи результати ВЛК, ви можете захистити свої права в разі виникнення спорів із ТЦК або іншими державними органами планування майбутнього - результати ВЛК можуть вплинути на ваше подальше життя (наприклад, на можливість отримання роботи, навчання або виїзду за кордон)

"Не соромтеся відстоювати свої права!" - наголосив юрист.

Що робити, коли не видають результати ВЛК

За словами експерта, якщо військовозобов'язаній особі не видають результати ВЛК, можна спробувати декілька варіантів вирішення питання.

Перш за все, варто повторно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - із письмовим запитом.

"Напишіть офіційний письмовий запит на ім'я керівника ТЦК. У запиті чітко вкажіть свої прізвище, ім'я, по батькові, дату проходження ВЛК та прохання надати копію результатів", - пояснив юрист.

Він додав, що при цьому обов'язково потрібно "зареєструвати" запит - зберегти копію запиту з відміткою про його прийняття у ТЦК.

"Це буде доказом вашого звернення", - уточнив Франчук.

Якщо після першого звернення ситуація не змінилась, юрист радить звернутися до вищого керівництва ТЦК та СП - подати скаргу з детальним обґрунтуванням.

"У скарзі детально опишіть ситуацію, вкажіть дату проходження ВЛК та причини, за якими вам відмовляють у наданні результатів", - зауважив експерт.

Якщо ж і це не допоможе, є ще один варіант - звернутися до військового комісара. Для цього потрібно записатися до нього на особистий прийом (розмову).

"Під час прийому знову викладіть свою проблему і вимагайте надати вам результати ВЛК", - порадив спеціаліст.

Якщо всі ці дії не призвели до бажаного результату, Франчук радить звернутись по допомогу до юриста або адвоката - за юридичною консультацією.

"Якщо самостійно вирішити проблему не вдається, зверніться за консультацією до адвоката, який спеціалізується на військовому праві", - наголосив фахівець.

Він додав, що йдеться також і про представництво інтересів, адже адвокат зможе:

скласти необхідні звернення

представляти інтереси людини у ТЦК та інших інстанціях тощо

Крім того, Франчук радить звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - зі скаргою.

"Якщо ви вичерпали всі інші можливості, можете звернутися зі скаргою до Уповноваженого ВРУ з прав людини", - зауважив він.

Насамкінець може йтися про звернення до ЗМІ та громадських організацій.

"У крайньому разі можна звернутися до засобів масової інформації або громадських організацій, які займаються питаннями прав людини та захисту прав військовозобов'язаних. Публічність може прискорити розв'язання питання", - пояснив юрист.

Про що важливо пам'ятати

За словами Дмитра Франчука, під час усіх вищезазначених процесів важливо: