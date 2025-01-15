Скільки часу мають українці, щоб прийти до ТЦК після вручення повістки: роз’яснення

Українці, які отримали повістку, повинні з’явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у дату, час та місце, які зазначені у документі. Також закон визначає терміни, у які людина має прийти до ТЦК та СП, якщо не зробила цього вчасно через поважні причини.

Адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч розповіла РБК-Україна , скільки часу мають українці, щоб прийти до ТЦК та СП.

Бірюч зазначає, що терміни, у які людина має прийти до ТЦК та СП визначені статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У повістці повинна бути вказана наступна інформація:

ПІБ та дата народження особи;

найменування ТЦК та СП, що видав повістку;

мета виклику;

місце, день і час явки;

підпис посадової особи, що видала документ;

реєстраційний номер;

роз’яснення наслідків неявки та обов’язок повідомити про причини відсутності.

Що вважається поважною причиною неявки

Законом передбачено, що громадянин може не з’явитися за повісткою у визначений час лише з поважних причин, які мають бути підтверджені документально. До них належать:

стихійні лиха чи інші перешкоди природного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території або їх наслідки;

смерть близького родича.

У разі неприбуття людина зобов’язана повідомити про причину упродовж трьох діб після зазначеної дати. Це можна зробити особисто, поштою чи електронною поштою. При цьому необхідно прибути до ТЦК та СП не пізніше ніж за сім календарних днів.

Яка відповідальність передбачена у разі неявки до ТЦК

За неявку за повісткою під час воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень (стаття 210-1 КУпАП). Як зазначає адвокатка, ТЦК та СП переважно накладають максимальний штраф – 25 500 гривень. Якщо штраф не сплачено протягом 15 днів, його стягує Державна виконавча служба у подвійному розмірі.

Постанову ТЦК та СП про накладення адміністративної відповідальності громадянин може оскаржити у суді загальної юрисдикції.