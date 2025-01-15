Сколько времени есть у украинцев, чтобы прийти в ТЦК после вручения повестки: разъяснение
Украинцы, которые получили повестку, должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в дату, время и место, указанные в документе. Также закон определяет сроки, в которые человек должен прийти в ТЦК и СП, если не сделал этого вовремя по уважительным причинам.
Адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч рассказала РБК-Украина, сколько времени имеют украинцы, чтобы прийти к ТЦК и СП.
Бирюч отмечает, что сроки, в которые человек должен прийти в ТЦК и СП определены статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В повестке должна быть указана следующая информация:
- ФИО и дата рождения лица;
- наименование ТЦК и СП, выдавшего повестку;
- цель вызова;
- место, день и время явки;
- подпись должностного лица, выдавшего документ;
- регистрационный номер;
- разъяснение последствий неявки и обязанность сообщить о причинах отсутствия.
Что считается уважительной причиной неявки
Законом предусмотрено, что гражданин может не явиться по повестке в определенное время только по уважительным причинам, которые должны быть подтверждены документально. К ним относятся:
- стихийные бедствия или другие препятствия природного характера;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории или их последствия;
- смерть близкого родственника.
В случае неприбытия человек обязан сообщить о причине в течение трех суток после указанной даты. Это можно сделать лично, по почте или по электронной почте. При этом необходимо прибыть в ТЦК и СП не позднее чем за семь календарных дней.
Какая ответственность предусмотрена в случае неявки в ТЦК
За неявку по повестке во время военного положения предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен (статья 210-1 КУоАП). Как отмечает адвокат, ТЦК и СП преимущественно накладывают максимальный штраф - 25 500 гривен. Если штраф не уплачен в течение 15 дней, его взимает Государственная исполнительная служба в двойном размере.
Постановление ТЦК и СП о наложении административной ответственности гражданин может обжаловать в суде общей юрисдикции.
Напомним, ранее военнообязанным повестки вручали исключительно по месту регистрации. Однако сейчас их нередко выдают по фактическому месту пребывания. РБК-Украина узнало у юриста, как действовать в ситуации, когда повестку вручили не по адресу проживания.
Также мы рассказывали, что согласно законодательству, бронирование работника после получения им повестки не предусмотрено. Однако, если вызов военнообязанного связан только с уточнением данных или прохождением ВВК, сохраняется теоретическая возможность для его бронирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram