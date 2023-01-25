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Скільки часу матиме Україна для підготовки у разі наступу з Білорусі: відповідь прикордонників

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Середа 25 січня 2023 17:39
Скільки часу матиме Україна для підготовки у разі наступу з Білорусі: відповідь прикордонників Фото: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення в Україну пройде принаймні 2 тижні, тож у наших захисників буде час ретельно підготуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі противник не створив жодного наступального угрупування на території Білорусі, тому реальних загроз для України з цього напрямку немає. Так, у країні перебувають від 6 до 10 тисяч російських військових, які беруть участь у спільних навчання.

Він підкреслив, що українські військові відстежують ситуацію в Білорусі та готові до будь-якого розвитку подій.

Дейнеко зазначив, що Україна матиме час для підготовки від моменту можливого формування угрупування у Білорусі до його вторгнення.

"У нас буде як мінімум 2 тижні. Наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна", - сказав він.

Нагадаємо, речник МЗС України Олег Ніколенко зазначав, що Україна готова до можливого посилення загрози з боку Білорусі. Військові мають чіткий план дій на цей випадок.

При цьому аналітики ISW вважають малоймовірним новий наступ на північ України з боку Білорусі. Проте вони не виключають такого сценарію восени 2023 року.

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