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Скільки часу доведеться заощаджувати електроенергію: в "Укренерго" дали відповідь

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Понеділок 31 жовтня 2022 01:45
Скільки часу доведеться заощаджувати електроенергію: в "Укренерго" дали відповідь Фото: В Укренерго розповіли, скільки часу доведеться заощаджувати електроенергію (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Україні заощадження електричної енергії стане викликом для громадян на увесь опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з живим організмом. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанціїї", - зазначив посадовець.

Кудрицький вказав, що для того, аби заощаджувати, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, достатньо:

  • не вмикати світло в порожніх приміщеннях;
  • користуватися не більше як одним енергоємним приладом одночасно;
  • користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23:00 години, коли навантаження на енергосистему спадає

За його словами, це ж саме стосується і електроопалення, теплих підлог в приватних будинках.

"Оскільки можуть бути і в подальшому ракетні атаки ворога на нашу інфраструктуру, то треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики", - додав голова правління "Укренерго".

Нагадаємо, українці другий день економлять електроенергію. Тому по всій країні вранці 30 жовтня не було аварійних відключень світла.

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