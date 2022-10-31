Сколько времени придется экономить электроэнергию: в "Укрэнерго" ответили
В Украине экономия электроэнергии станет вызовом для граждан на весь отопительный сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.
"Наша энергосистема, к большому сожалению, можно сказать ранена, если ее сравнивать с живым организмом. Ей нужно больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", - отметил чиновник.
Кудрицкий указал, что для того чтобы экономить, не обязательно лишать себя всех благ цивилизации, достаточно:
- не включать свет в пустых помещениях;
- пользоваться не более чем одним энергоемким прибором одновременно;
- пользоваться утюгом, стиральной машиной, сушилкой после 23:00 часов, когда нагрузка на энергосистему падает
По его словам, это же касается и электроотопления, теплых полов в частных домах.
"Поскольку могут быть и в дальнейшем ракетные атаки врага на нашу инфраструктуру, надо быть готовыми: иметь запас воды, заряженные павербанки, мобильные телефоны, иметь при себе батарейки, фонари, чтобы более-менее комфортно провести несколько часов без электричества", - добавил глава правления "Укрэнерго".
Напомним, украинцы второй день экономят электроэнергию. Поэтому по всей стране утром 30 октября не было аварийных отключений света.
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