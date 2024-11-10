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Скільки часу діють е-рецепти: пояснення МОЗ

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Буває, що препарат, виписаний за електронним рецептом, відсутній у наявності в аптеці. В такому випадку пацієнту часто пропонують замовити ліки, проте виникає питання: чи не закінчиться дія рецепта?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Електронний рецепт - це цифровий документ, який лікар створює для пацієнта через спеціальну систему, щоб призначити рецептурні ліки. Пацієнт отримує рецепт у вигляді смс або коду, який потім пред'являє в аптеці для отримання необхідних ліків. Така система контролює видачу медикаментів, спрощує процес обліку та дозволяє уникати помилок, пов’язаних із почерком чи втратою паперових рецептів.

Електронний рецепт діє протягом наступних періодів:

  • 10 днів для наркотичних препаратів;
  • 30 днів для ліків, що входять у програму компенсації вартості ("Доступні ліки");
  • 90 днів для рецептурних ліків, які оплачує сам пацієнт.

Відлік терміну починається з дня оформлення рецепта, коли лікар ставить електронний підпис. Цього часу цілком достатньо, щоб придбати необхідні препарати в найближчій аптеці.

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ветерани, які потребують постійного прийому ліків через стан здоров'я, мають можливість отримувати їх безоплатно або з частковою доплатою.

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Мінстерство охорони здоров'я України