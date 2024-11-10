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Сколько времени действуют э-рецепты: объяснение Минздрава

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бывает, что препарат, выписанный по электронному рецепту, отсутствует в наличии в аптеке. В таком случае пациенту часто предлагают заказать лекарство, однако возникает вопрос: не закончится ли действие рецепта?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Электронный рецепт - это цифровой документ, который врач создает для пациента через специальную систему, чтобы назначить рецептурные лекарства. Пациент получает рецепт в виде смс или кода, который затем предъявляет в аптеке для получения необходимых лекарств. Такая система контролирует выдачу медикаментов, упрощает процесс учета и позволяет избегать ошибок, связанных с почерком или потерей бумажных рецептов.

Электронный рецепт действует в течение следующих периодов:

  • 10 дней для наркотических препаратов;
  • 30 дней для лекарств, входящих в программу компенсации стоимости ("Доступные лекарства");
  • 90 дней для рецептурных лекарств, которые оплачивает сам пациент.

Отсчет срока начинается со дня оформления рецепта, когда врач ставит электронную подпись. Этого времени вполне достаточно, чтобы приобрести необходимые препараты в ближайшей аптеке.
 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ветераны, нуждающиеся в постоянном приеме лекарства из-за состояния здоровья, имеют возможность получать их безвозмездно или с частичной доплатой.

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Министерство здравоохранения Украины