Сколько времени действуют э-рецепты: объяснение Минздрава

Электронный рецепт - это цифровой документ, который врач создает для пациента через специальную систему, чтобы назначить рецептурные лекарства. Пациент получает рецепт в виде смс или кода, который затем предъявляет в аптеке для получения необходимых лекарств. Такая система контролирует выдачу медикаментов, упрощает процесс учета и позволяет избегать ошибок, связанных с почерком или потерей бумажных рецептов.

Электронный рецепт действует в течение следующих периодов:

10 дней для наркотических препаратов;

30 дней для лекарств, входящих в программу компенсации стоимости ("Доступные лекарства");

90 дней для рецептурных лекарств, которые оплачивает сам пациент.

Отсчет срока начинается со дня оформления рецепта, когда врач ставит электронную подпись. Этого времени вполне достаточно, чтобы приобрести необходимые препараты в ближайшей аптеке.

