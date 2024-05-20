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Скільки часу дійсний висновок ВЛК: відповідь Міноборони

Фото: висновок ВЛК дійсний 5 років (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян України наразі дійсні п’ять років.

Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу КИЇВ24 live.

"На даний момент діє норма, коли ВЛК дійсне протягом п'яти років", - сказав він.

При цьому речник Міноборони не виключив, що через воєнний стан будуть зміни, за якими "кожний рік треба буде проходити ВЛК".

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Детальніше про закон читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зокрема, усі чоловіки повинні уточнити свої дані. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАПах або в  застосунку "Резерв+". Виклик на ВЛК після оновлення даних через ЦНАП обо через за стосунок буде надходити окремою повісткою.

Станом на 20 травня оновили свої дані у додатку "Резерв+" понад 400 тисяч військовозобов'язаних.

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ВЛКМобілізація в Україні