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Сколько времени действителен вывод ВВК: ответ Минобороны

Фото: вывод ВЛК действителен 5 лет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны пять лет.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала КИЕВ24 live.

"На данный момент действует норма, когда ВВК действительно в течение пяти лет", - сказал он.

При этом спикер Минобороны не исключил, что из-за военного положения будут изменения, согласно которым "каждый год нужно будет проходить ВВК".

Закон о мобилизации

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Подробнее о законе читайте в материале РБК-Украина.

В частности все мужчины должны уточнить свои данные. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАУ или в приложении "Резерв+". Вызов на ВВК после обновления данных через ЦНАП или через отношение будет поступать отдельной повесткой.

По состоянию на 20 мая обновили свои данные в приложении "Резерв+" более 400 тысяч военнообязанных.

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ВЛКМобилизация в Украине