Скільки будинків у Києві не відключають від світла: дані ДТЕК

У Києві зменшили кількість будинків, які не відключають від світла під час дії графіків. Наразі їх 4% від загальної кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook .

"Кількість багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилася втричі", - сказано в повідомленні компанії.

У ДТЕК уточнили, що було проведено роботу для оптимізації схеми живлення об'єктів критичної інфраструктури. Також було створено нові схеми постачання житлових будинків. Це дозволило створити справедливі умови електропостачання побутових споживачів.

Станом на жовтень 2022 року не відключали від світла 1497 будинків, що знаходяться на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Це - 12% від загальної кількості.

"Ми працювали над цим, і тепер таких будинків лише 510, або 4%", - уточнили у компанії.