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Сколько домов в Киеве не отключают от света: данные ДТЭК

Киев, Вторник 18 июня 2024 20:11
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Сколько домов в Киеве не отключают от света: данные ДТЭК Фото: в Киеве от света не отключают более 500 домов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве уменьшили количество домов, которые не отключают от света во время действия графиков. Теперь их 4% от общего количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"Количество многоэтажек, которые не отключаются от сети во время действия графиков, уменьшилось в три раза", - сказано в сообщении компании.

В ДТЭК уточнили, что была проведена работа для оптимизации схемы питания объектов критической инфраструктуры. Также были созданы новые схемы снабжения жилых домов. Это позволило создать справедливые условия электроснабжения бытовых потребителей.

По состоянию на октябрь 2022 года не отключали от света 1 497 домов, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Это - 12% от общего количества.

"Мы работали над этим, и теперь таких домов только 510, или 4%", - уточнили в компании.

Отключения света в Украине

Напомним, сейчас в Украине практический каждый день вводят графики отключений света для бытовых потребителей и промышленности.

Тяжелая ситуация с электроснабжением возникла в результате российских атак на ТЭС и ГЭС. В частности, россияне разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области своими ракетами.

Завтра, 19 июня, графики отключений света будут действовать на протяжении всего дня.

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ДТЭК Киев Отключение света
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