UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Скільки біженців можуть повернутись в Україну після війни: оцінка Чернишова

Фото: Олексій Чернишов, голова Міністерства національної єдності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Близько 30% біженців можуть повернутись до України після завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепремʼєр-міністра України - міністра національної єдності України Олексія Чернишова в інтерв'ю WELT.

За словами міністра, які тільки закінчиться війна та настане стабільний мир, близько 30% біженців серйозно задумаються про повернення. Решта, можливо, висуватимуть додаткові умови щодо цього рішення. У тому ж числі будуть й ті, хто не бажатиме повертатись. 

"Але вони (ті, хто не бажають повертатись, - ред.) теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні", - додав Чернишов. 

Повернення українських біженців

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців були змушені залишити свої домівки, рятуючись від війни. Більшість біженців виїхали до країн Європейського Союзу (ЄС), зокрема до Польщі, Німеччини, Чехії та інших держав, які надали їм тимчасовий захист, житло та соціальну підтримку.

Створення Міністерства національної єдності, яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді, президент Володимир Зеленський анонсував ще у серпні 2024-го. Пізніше він заявив, що нове відомство може бути створене вже осінню 2024 року.

На початку грудня Кабінет міністрів призначив Чернишова головою Міністерства національної єдності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні