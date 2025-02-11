Скільки біженців можуть повернутись в Україну після війни: оцінка Чернишова

За словами міністра, які тільки закінчиться війна та настане стабільний мир, близько 30% біженців серйозно задумаються про повернення. Решта, можливо, висуватимуть додаткові умови щодо цього рішення. У тому ж числі будуть й ті, хто не бажатиме повертатись.

"Але вони (ті, хто не бажають повертатись, - ред.) теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні", - додав Чернишов.