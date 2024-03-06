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Скільки в банках України вкладів на суму понад 600 тисяч гривень: дані НБУ

Україна, Середа 06 березня 2024 15:12
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Скільки в банках України вкладів на суму понад 600 тисяч гривень: дані НБУ Фото: Депозити на суму понад 600 тисяч гривень зберігаються на 300 тисяч рахунків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 лютого 2024 року в 63 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 67,6 млн вкладів на суму 1 трлн 195 млрд гривень. З них 9,9 млн вкладів були у валюті на суму 427,3 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:

  • до 10 гривень - 27,8 млн на суму 28,3 млн гривень,
  • від 10 гривень до 200 тисяч гривень - 38,7 млн на суму 372,7 млрд гривень,
  • від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень - 616,8 тисяч на суму 169,7 млрд гривень,
  • від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень - 205,4 тисяч на суму 99,4 млрд гривень,
  • понад 600 тисяч гривень - 299,2 тисячі на суму 553,2 млрд гривень.

Гарантована сума вкладів

Нагадаємо, навесні 2022 року в Україні ухвалили закон про гарантії для фізосіб та ФОПів усієї суми вкладів під час війни.

Через три місяці після закінчення воєнного стану гарантована сума депозитів становитиме 600 тисяч гривень.

При цьому більшість коштів українців розміщено в державних банках. Станом на 1 лютого рейтинг очолює ПриватБанк.

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