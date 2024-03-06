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Сколько в банках Украины вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен: данные НБУ

Украина, Среда 06 марта 2024 15:12
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Сколько в банках Украины вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен: данные НБУ Фото: Депозиты на сумму свыше 600 тысяч гривен хранятся на 300 тысячах счетов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 67,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 195 млрд гривен. Из них 9,9 млн вкладов были в валюте на суму 427,3 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:

  • до 10 гривен - 27,8 млн на сумму 28,3 млн гривен,
  • от 10 гривен до 200 тысяч гривен - 38,7 млн на сумму 372,7 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен - 616,8 тысяч на сумму 169,7 млрд гривен,
  • от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен - 205,4 тысяч на сумму 99,4 млрд гривен,
  • свыше 600 тысяч гривен - 299,2 тысяч на сумму 553,2 млрд гривен.

Гарантированная сумма вкладов

Напомним, весной 2022 года в Украине приняли закон о гарантиях для физлиц и ФОПов всей суммы вкладов во время войны.

Через три месяца после окончаний военного положения гарантированная сумма депозитов составит 600 тысяч гривен.

При этом большая часть средству украинцев размещена в государственных банках. По состоянию на 1 февраля рейтинг возглавляет ПриватБанк.

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