Скільки балістичних і крилатих ракет РФ випустила по Україні: відповідь Резнікова

З початку вторгнення російські військові випустили по Україні 821 ракету. Мова йде про крилаті та балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Станом на 10 березня, 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети", - сказав Резніков.

За його словами, кожні 10 застосувань системи NASAMS означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів.

Саме тому Норвегія планує передати Україні додаткові пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.