Сколько баллистических и крылатых ракет РФ выпустила по Украине: ответ Резникова

С начала вторжения российские военные выпустили по Украине 821 ракету. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"По состоянию на 10 марта, 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты", - сказал Резников.

По его словам, каждые 10 применений системы NASAMS означают 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней.

Именно поэтому Норвегия планирует передать Украине дополнительные пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты для систем зенитных ракетных комплексов NASAMS.