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Сколько баллистических и крылатых ракет РФ выпустила по Украине: ответ Резникова

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Украина, Суббота 11 марта 2023 17:32
Сколько баллистических и крылатых ракет РФ выпустила по Украине: ответ Резникова Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала вторжения российские военные выпустили по Украине 821 ракету. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"По состоянию на 10 марта, 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты", - сказал Резников.

По его словам, каждые 10 применений системы NASAMS означают 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней.

Именно поэтому Норвегия планирует передать Украине дополнительные пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты для систем зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Вчера стало известно, что Норвегия предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS в сотрудничестве с США.

Российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море один ракетоноситель. Общий залп подготовленных к пуску "Калибров" насчитывает 7 ракет.

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