Сколько баллистических и крылатых ракет РФ выпустила по Украине: ответ Резникова
С начала вторжения российские военные выпустили по Украине 821 ракету. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
"По состоянию на 10 марта, 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты", - сказал Резников.
По его словам, каждые 10 применений системы NASAMS означают 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней.
Именно поэтому Норвегия планирует передать Украине дополнительные пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты для систем зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Вчера стало известно, что Норвегия предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS в сотрудничестве с США.
Российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море один ракетоноситель. Общий залп подготовленных к пуску "Калибров" насчитывает 7 ракет.
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