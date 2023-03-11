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Російські війська збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі

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Чорне море, Субота 11 березня 2023 09:56
Російські війська збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі Фото: російські війська збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп підготовлених до пуску "Калібрів" налічує 7 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 7 ракет", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;

Разом з тим в Середземному морі росіяни зменшили чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, що під час останньої масованої ракетної атаки РФ в українських Силах оборони помітили, що ворог намагається знайти нову тактику ударів. Ймовірно, росіяни будуть пробувати різні варіанти використання наявних у її озброєнь.

Тим часом з початку повномасштабного вторгнення армія РФ вже випустила по Україні понад 5000 ракет і понад 1 тисячу дронів-камікадзе.

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