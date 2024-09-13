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Скільки "азовців" досі залишаються в полоні: відповідь бригади

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 18:27
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Скільки "азовців" досі залишаються в полоні: відповідь бригади Фото: скільки "азовців" досі залишаються в полоні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими. Бійці бригади "Азов" розповіли, скільки військових досі лишаються в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Військові зазначили, що під час сьогоднішнього обміну було звільнено 15 бійців "Азову".

"Вперше за більш ніж рік із неволі повернулися бійці "Азову". 4 побратими та 11 посестер провели понад два роки в полоні й сьогодні зустрілись із рідними. Ми дякуємо президенту України Володимиру Зеленському, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто доклав зусиль для того, щоб азовці повернулися додому", - наголосили в бригаді.

Водночас військові зауважили, що для кожного бійця бригади, яка зараз тримає лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону - найбільша мотивація.

"Сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" залишаються в полоні. Ми боротимемось за кожного з них, пам'ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю. Надалі ми сподіваємося на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців 12-ї бригади "Азов". Віримо, що у наступних обмінах будемо і надалі бачити наших побратимів та посестер", - додали в бригаді.

Основне про повернення українців з полону

Нагадаємо, що сьогодні, 13 вересня в Україну повернулись 49 українських героїв.

Зеленський зазначив, що серед звільнених - воїни Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, захисники "Азовсталі", а також цивільні люди.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що стан здоров'я людей, які повернулися з полону, дуже тяжкий.

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