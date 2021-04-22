ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Скифское золото": стало известно, когда суд в Амстердаме огласит решение

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 20:16
"Скифское золото": стало известно, когда суд в Амстердаме огласит решение Фото: заместитель главы МИД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня в Амстердаме (Нидерланды) состоялось заседание апелляционного суда по делу о возвращении в Украину "скифского золота". Судьи планируют объявить о своем решении до конца августа.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.

В ходе сегодняшнего заседания члены украинской делегации отмечали, что речь идет не только об исторических артефактах, но и о мировом порядке и системе международного права.

"Мы увидели очередные попытки России нарушить международное право гибридными методами, в ход шла откровенная ложь (о без 5 минутном международном признании "республики Крым"), ссылки на несуществующие законы, наподобие советских, “слезы крымских детей, которые хотят поскорее увидеть золото у себя дома” и так далее", - написал Енин.

В то же время, он отмечает, что руководители "крымских музеев", при этом не могут ответить на элементарный вопрос - они представляют Украину (владельца ценностей) или государство-оккупанта?

"Но вор, похитивший вещь, не становится ее владельцем! Мы призвали нидерландское правосудие не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору", - заявил Енин.

В то же время, он убежден, что даже при решении Апелляционного суда в пользу Украины, РФ будет максимально затягивать процесс возвращения "скифского золота".

Ранее Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела "о скифском золоте".

Напомним, в 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика скифское золото
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше