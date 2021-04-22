"Скифское золото": стало известно, когда суд в Амстердаме огласит решение

Сегодня в Амстердаме (Нидерланды) состоялось заседание апелляционного суда по делу о возвращении в Украину "скифского золота". Судьи планируют объявить о своем решении до конца августа.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook .

В ходе сегодняшнего заседания члены украинской делегации отмечали, что речь идет не только об исторических артефактах, но и о мировом порядке и системе международного права.

"Мы увидели очередные попытки России нарушить международное право гибридными методами, в ход шла откровенная ложь (о без 5 минутном международном признании "республики Крым"), ссылки на несуществующие законы, наподобие советских, “слезы крымских детей, которые хотят поскорее увидеть золото у себя дома” и так далее", - написал Енин.

В то же время, он отмечает, что руководители "крымских музеев", при этом не могут ответить на элементарный вопрос - они представляют Украину (владельца ценностей) или государство-оккупанта?

"Но вор, похитивший вещь, не становится ее владельцем! Мы призвали нидерландское правосудие не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору", - заявил Енин.

В то же время, он убежден, что даже при решении Апелляционного суда в пользу Украины, РФ будет максимально затягивать процесс возвращения "скифского золота".