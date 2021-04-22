"Скіфське золото": стало відомо, коли суд в Амстердамі оголосить рішення
Сьогодні в Амстердамі (Нідерланди) відбулося засідання апеляційного суду у справі про повернення в Україну "скіфського золота". Судді планують оголосити про своє рішення до кінця серпня.
В ході сьогоднішнього засідання члени української делегації наголошували на тому, що йдеться не лише про історичні артефакти, але і про світовий порядок і систему міжнародного права.
"Ми побачили чергові спроби Росії руйнувати міжнародне право гібридними методами, в хід йшла відверта брехня (про без 5 хвилинне міжнародне визнання "республіки Крим"), посилання на неіснуючі закони, на кшталт радянських, “сльози кримських дітей, які хочуть скоріше побачити золото у себе вдома” і так далі", написав Єнін.
Водночас, він наголошує, що керівники "кримських музеїв", при цьому не можуть відповісти на елементарне питання - вони представляють Україну (власника цінностей) чи державу-окупанта?
"Але злодій, що викрав річ, не стає її власником! Ми закликали нідерландське правосуддя не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору", - заявив Єнін.
Водночас, він переконаний, що навіть при рішенні Апеляційного суду на користь України, РФ буде максимально затягувати процес повернення "скіфського золота".
Раніше Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи "про скіфське золото".
Нагадаємо, у 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. З того часу права на скіфське золото оскаржуються в суді.