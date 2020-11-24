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По делу "скифского золота" назначили нового судью

Амстердам, Вторник 24 ноября 2020 21:08
По делу "скифского золота" назначили нового судью
Фото: Эмине Джаппарова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела "о скифском золоте". Новые слушанья дела по существу будут назначены в ближайшие месяцы.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова, передает "Крым. Реалии".

По ее словам, МИД планирует передать украинское представление на рассмотрение суда в ближайшее время.

По данным российского агентства ТАСС, новым судьей по делу "скифского золота" стал Джерард Левин.

Напомним, в 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на скифское золото оспаривается в суде.

В ноябре прошлого года апелляционный суд Амстердама отказал Украине в отводе судьи по делу о "скифском золоте".

Украинская сторона установила, что судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой".

Юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders, которая действует в интересах Украины, подавала запрос, поставив под сомнение независимость суда

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Новости Украины Политика Амстердамскифское золото

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