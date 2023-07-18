"Скіфське золото" повернуть Україні. В МЗС розповіли, де зберігатимуть колекцію

Вона повідомила, що вже було прийнято фінальне рішення щодо розміщення "скіфського золота".

"Та частина виставки, яка була представлена в музеї Алларда Пірсона (в Амстердамі - ред.) і яка включала в себе предмети з колекцій кримських музеїв, повернеться в Україну. Місцем її зберігання, попередньо, визначено Національний музей історії України", - сказала Чуєва.

При цьому заступниця міністр вирішила не розголошувати деталей. Водночас вона додала, що Україна сподівається, що після повернення колекції наші громадяни матимуть змогу їх побачити.

"Скіфське золото" повернуть Україні

На початку 2014 року колекцію "скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

В цей час в Україні відбувалася Революція Гідності, а в березні Росія анексувала Крим, тому доля колекції опинилася під питанням. Після окупації кримські музеї почали вимагати повернення колекції.

В Нідерландах розглядали справу щодо "скіфського золота" з 2016 року. Вже тоді суд ухвалив повернути колекцію коштовностей до України. Але музеї окупованого Криму почали оскаржувати це рішення.

Втім, 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.

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