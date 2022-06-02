UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без скидки на войну. Германия поддержала статус кандидата в ЕС для Украины

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Германия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Как завила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, ЕС должен сделать следующий шаг к европейской интеграции Украины. По ее словам, Еврокомиссия предложит странам-участницам дать Киеву статус кандидата.

"Сейчас мы находимся на исторической вехе, и для меня это означает, что мы не можем действовать в соответствии с прежней формулой. Это означает, что Северная Македония и Албания наконец могут начать переговоры о вступлении. А в отношении Украины нужно четко указать: "вы являетесь частью Европы". Необходимо сказать: "вы являетесь частью ЕС", - отметила она.

В то же время она исключает быстрое вступление Украины в ЕС.

"Здесь не может быть скидки. Но в данный момент мы, как Европейский союз, должны вместе закрепить курс, что мы не закрываем дверь прямо перед их носом", - добавила Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия вынесет свое заключение о соответствии Украины критериям для получения статуса кандидата 15 июня.

Президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы Украина получила статус уже в июне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаГермания