Без скидки на войну. Германия поддержала статус кандидата в ЕС для Украины

Как завила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, ЕС должен сделать следующий шаг к европейской интеграции Украины. По ее словам, Еврокомиссия предложит странам-участницам дать Киеву статус кандидата.

"Сейчас мы находимся на исторической вехе, и для меня это означает, что мы не можем действовать в соответствии с прежней формулой. Это означает, что Северная Македония и Албания наконец могут начать переговоры о вступлении. А в отношении Украины нужно четко указать: "вы являетесь частью Европы". Необходимо сказать: "вы являетесь частью ЕС", - отметила она.

В то же время она исключает быстрое вступление Украины в ЕС.

"Здесь не может быть скидки. Но в данный момент мы, как Европейский союз, должны вместе закрепить курс, что мы не закрываем дверь прямо перед их носом", - добавила Бербок.