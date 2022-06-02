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Без знижки на війну. Німеччина підтримала статус кандидата до ЄС для України

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Німеччина підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Як завила німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок, ЄС повинен зробити наступний крок до європейської інтеграції України. За її словами, Єврокомісія запропонує країнам-учасницям дати Києву статус кандидата.

"Зараз ми знаходимося на історичній вісі, і для мене це означає, що ми не можемо діяти відповідно до колишньої формули. Це означає, що Північна Македонія І Албанія нарешті можуть почати переговори про вступ. А щодо України потрібно чітко вказати:"ви є частиною Європи". Необхідно сказати: "ви є частиною ЄС", - зазначила вона.

Водночас вона виключає швидкий вступ України до ЄС.

"Тут не може бути знижки. Але в даний момент ми, як Європейський союз, повинні разом закріпити курс, що ми не закриваємо двері прямо перед їх носом", - додала Бербок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія винесе свій висновок про відповідність України критеріям для отримання статусу кандидата 15 червня.

Президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб Україна отримала статус вже в червні.

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