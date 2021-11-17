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Скидка на транзит и предоставление хранилищ: Зеленский предложил ЕС помощь с энергокризисом

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Среда 17 ноября 2021 22:14
Скидка на транзит и предоставление хранилищ: Зеленский предложил ЕС помощь с энергокризисом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стороны подняли вопрос касательно энергетической безопасности Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Во время разговора Зеленский подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы.

В то же время, как отметил президент, избежать кризиса можно благодаря созданию региональной платформы с укреплением энергетической безопасности.

Украина, со своей стороны, готова:

  • уменьшить стоимость транзита газа через свою территорию;
  • предоставить собственные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.
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