Скидка на транзит и предоставление хранилищ: Зеленский предложил ЕС помощь с энергокризисом

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Во время разговора Зеленский подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы.

В то же время, как отметил президент, избежать кризиса можно благодаря созданию региональной платформы с укреплением энергетической безопасности.

Украина, со своей стороны, готова: