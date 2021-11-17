Знижка на транзит та надання сховищ: Зеленський запропонував ЄС допомогу з енергокризою

Сьогодні відбулась телефонна розмова президента Володимира Зеленського та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Сторони порушили питання щодо енергетичної безпеки Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Під час розмови Зеленський наголосив, що газопровід "Північний потік-2" є загрозою не лише для України, але і для всієї Європи.

Водночас, як відзначив президент, уникнути кризу можна завдяки створенню регіональної платформи зі зміцненням енергетичної безпеки.

Україна, зі свого боку, готова: