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Знижка на транзит та надання сховищ: Зеленський запропонував ЄС допомогу з енергокризою

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Середа 17 листопада 2021 22:14
Знижка на транзит та надання сховищ: Зеленський запропонував ЄС допомогу з енергокризою Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась телефонна розмова президента Володимира Зеленського та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Сторони порушили питання щодо енергетичної безпеки Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Під час розмови Зеленський наголосив, що газопровід "Північний потік-2" є загрозою не лише для України, але і для всієї Європи.

Водночас, як відзначив президент, уникнути кризу можна завдяки створенню регіональної платформи зі зміцненням енергетичної безпеки.

Україна, зі свого боку, готова:

  • зменшити вартість транзиту газу через свою територію;
  • надати власні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.
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Володимир Зеленський Україна Газ
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