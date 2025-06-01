"Скиди в комплекті": військові анонсували для росіян нову "розважальну програму" (відео)

Втрати Росії у війні

Загальні бойові втрати військ Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення в Україну і до сьогодні, 1 червня, становлять більше ніж 988 тисяч осіб.

Нагадаємо, що лише за минулу добу 31 травня втрати російських загарбників склали більш як 1200 осіб.

Водночас українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, три ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Відзначимо, що речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів РБК-Україна про помісячні втрати російських окупантів на сході України протягом останніх п'яти місяців.

А тим часом Генштаб оновив актуальну ситуацію на фронті по всім напрямках.

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