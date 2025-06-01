Мінус 150 тисяч окупантів. В ЗСУ показали "календар ворожих втрат-2025" на сході
Від початку року і до 1 червня російські війська на сході України зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Військові оприлюднили помісячну статистику, яка демонструє масштаби втрат РФ.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
В операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на сході України з 1 січня по 1 червня бойові втрати російських військ у живій силі становлять майже 146 тисяч військових, а точніше - 145 675 осіб.
Водночас відомо, що від початку поточного року Росія втратила:
- танки - 1 016 одиниць;
- бойові броньовані машини - 1 862 одиниці;
- гармат і мінометів - 4 994 одиниці;
- реактивні системи залпового вогню - 115 одиниць;
- важкі вогнеметні системи - 19 одиниць;
- автомобільна техніка - 12 412 одиниць;
- спеціальна техніка - 6 647 одиниць;
- літаки - 1 одиниця;
- гелікоптери - 1 одиниця.
Підрозділи Сил оборони всіма силами і засобами перетворюють російські танки, озброєння і бронетехніку на обгорілий металобрухт.
Помісячні втрати ворога у 2025 році
Волошин розповів про помісячні втрати російських окупантів в операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на сході України з 1 січня по 1 червня.
Січень:
- особового складу - 35 431;
- танків - 178;
- бойових бронемашин - 459;
- гармат і мінометів - 657;
- реактивних систем залпового вогню - 9;
- автомобільної техніки - 2 009;
- спеціальної техніки - 1 172.
Лютий:
- особового складу - 25 081;
- танків - 294;
- бойових бронемашин - 427;
- гармат і мінометів - 1 003;
- реактивних систем залпового вогню - 31;
- важких вогнеметних систем - 4;
- автомобільної техніки - 2 341;
- спеціальної техніки - 1 220.
Березень:
- особового складу - 30 302;
- танків - 234;
- бойових бронемашин - 449;
- гармат і мінометів - 1 226;
- реактивних систем залпового вогню - 33;
- важких вогнеметних систем - 3;
- автомобільної техніки - 2 423;
- спеціальної техніки - 1 455.
Квітень:
- особового складу - 27 489;
- танків - 197;
- бойових бронемашин - 342;
- гармат і мінометів - 1 157;
- реактивних систем залпового вогню - 21;
- важких вогнеметних систем - 7;
- автомобільної техніки - 2 912;
- спеціальної техніки - 1 542.
Травень:
- особового складу - 27 372;
- танків - 113;
- бойових броньованих машин - 185;
- гармат і мінометів - 951;
- реактивних систем залпового вогню - 21;
- важких вогнеметних систем - 5;
- автомобільної техніки - 2 720;
- спеціальної техніки - 1 258.
Втрати Росії у війні
Зауважимо, що загалом загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну і до 1 червня 2025 року становлять близько 988 тисяч 560 осіб.
Нагадаємо, що лише протягом доби 31 травня втрати російських загарбників склали більш як 1200 осіб.
Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 151 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, три ракети, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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