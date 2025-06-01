Мінус 150 тисяч окупантів. В ЗСУ показали "календар ворожих втрат-2025" на сході

Від початку року і до 1 червня російські війська на сході України зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Військові оприлюднили помісячну статистику, яка демонструє масштаби втрат РФ.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

В операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на сході України з 1 січня по 1 червня бойові втрати російських військ у живій силі становлять майже 146 тисяч військових, а точніше - 145 675 осіб.

Водночас відомо, що від початку поточного року Росія втратила:

танки - 1 016 одиниць;

бойові броньовані машини - 1 862 одиниці;

гармат і мінометів - 4 994 одиниці;

реактивні системи залпового вогню - 115 одиниць;

важкі вогнеметні системи - 19 одиниць;

автомобільна техніка - 12 412 одиниць;

спеціальна техніка - 6 647 одиниць;

літаки - 1 одиниця;

гелікоптери - 1 одиниця.

Підрозділи Сил оборони всіма силами і засобами перетворюють російські танки, озброєння і бронетехніку на обгорілий металобрухт.

Помісячні втрати ворога у 2025 році

Волошин розповів про помісячні втрати російських окупантів в операційній зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на сході України з 1 січня по 1 червня.

Січень:

особового складу - 35 431;

танків - 178;

бойових бронемашин - 459;

гармат і мінометів - 657;

реактивних систем залпового вогню - 9;

автомобільної техніки - 2 009;

спеціальної техніки - 1 172.

Лютий:

особового складу - 25 081;

танків - 294;

бойових бронемашин - 427;

гармат і мінометів - 1 003;

реактивних систем залпового вогню - 31;

важких вогнеметних систем - 4;

автомобільної техніки - 2 341;

спеціальної техніки - 1 220.

Березень:

особового складу - 30 302;

танків - 234;

бойових бронемашин - 449;

гармат і мінометів - 1 226;

реактивних систем залпового вогню - 33;

важких вогнеметних систем - 3;

автомобільної техніки - 2 423;

спеціальної техніки - 1 455.

Квітень:

особового складу - 27 489;

танків - 197;

бойових бронемашин - 342;

гармат і мінометів - 1 157;

реактивних систем залпового вогню - 21;

важких вогнеметних систем - 7;

автомобільної техніки - 2 912;

спеціальної техніки - 1 542.

Травень: