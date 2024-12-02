Скидають вибухівки та б'ють дронами. Як уберегтися від цієї небезпеки: поради

Мешканці прифронтових територій потерпають від ворожих дронів з вибухівкою. Людей закликають уважно ставитися до цієї загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Росіяни все частіше застосовують FPV-дрони чи скидають вибухівку проти мешканців прифронтових територій. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розробив поради, як уберегти себе від цієї небезпеки.

Читайте також, за тиждень окупанти завдали 120 ударів ракетами та 500 ударів авіабомбами. Також для атак по Україні РФ застосувала майже 660 дронів.

Раніше ми писали, що взимку 2024-2025 років війська Російської Федерації, ймовірно, зосередяться на захопленні прифронтових українських міст за допомогою міських боїв і спробують нівелювати переваги українських безпілотників та можливі обмеження використання російської бронетехніки.