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Сбрасывают взрывчатки и бьют дронами. Как уберечься от этой опасности: советы

Украина, Понедельник 02 декабря 2024 13:26
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Сбрасывают взрывчатки и бьют дронами. Как уберечься от этой опасности: советы Фото: Как уберечься от ударов дронов и сбросов взрывчатки (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Жители прифронтовых территорий страдают от вражеских дронов со взрывчаткой. Людей призывают внимательно относиться к этой угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Россияне все чаще применяют FPV-дроны или сбрасывают взрывчатку против жителей прифронтовых территорий. Центр стратегических коммуникаций и безопасности разработал советы, как уберечь себя от этой опасности.

Важные советы

  1. Если вы услышали звук беспилотника или увидели его в небе - срочно пройдите в укрытие. Прятаться в подъездах, под арками или на лестнице - опасно.
  2. Если дрон завис прямо над вами, вам нужно укрыться в безопасном месте. Чтобы запутать врага, бегите "змейкой" между деревьями и кустарниками.
  3. Если вы заметили беспилотник, находясь в автомобиле, вам срочно нужно выйти из транспорта. После чего отбежите от дороги и найдите укрытие.
  4. Если вы увидели, куда упал дрон, сообщите спасателям или полиции по номерам 101 или 102. Ни в коем случае не приближайтесь к нему и не трогайте обломки.

Читайте также, за неделю оккупанты нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами. Также для атак по Украине РФ применила почти 660 дронов.

Ранее мы писали, что зимой 2024-2025 годов войска Российской Федерации, вероятно, сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев и попытаются нивелировать преимущества украинских беспилотников и возможные ограничения использования российской бронетехники.

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