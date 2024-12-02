Сбрасывают взрывчатки и бьют дронами. Как уберечься от этой опасности: советы

Жители прифронтовых территорий страдают от вражеских дронов со взрывчаткой. Людей призывают внимательно относиться к этой угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Россияне все чаще применяют FPV-дроны или сбрасывают взрывчатку против жителей прифронтовых территорий. Центр стратегических коммуникаций и безопасности разработал советы, как уберечь себя от этой опасности.

Читайте также, за неделю оккупанты нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами. Также для атак по Украине РФ применила почти 660 дронов.

Ранее мы писали, что зимой 2024-2025 годов войска Российской Федерации, вероятно, сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев и попытаются нивелировать преимущества украинских беспилотников и возможные ограничения использования российской бронетехники.