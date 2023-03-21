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Скидав вибухівку. У Бериславі поліцейські збили російський дрон

Фото: у Бериславі збили російський безпілотник (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти у вівторок, 21 березня, в черговий раз обстріляли місто Берислав, Херсонської області. Однак правоохоронцям вдалось збити квадрокоптер, з якого скидалась вибухівка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Херсонської області.

У відомстві нагадали, що Берислав було окуповано росіянами одночасно з Херсоном. Однак осінню українські військові його звільнили. Після цього росіяни продовжують періодично обстрілюють місто.

Цього разу росіяни кидали вибухівку за допомогою квадрокоптера. Однак повернутися до господарів гаджет уже не зміг

"Поліцейські з Дніпропетровської області, які виконують завдання на деокупованих територіях Херсонської області, помітили в небі дрон та спільним прицільним вогнем збили його. Після огляду залишки пристрою передали військовим", - сказано в повідомленні.

Фото: у Бериславі поліцейські збили російський дрон (facebook.com/khersonpolice.official)

Нагадаємо, нещодавно українські захисники знешкодили чергову групу російських найманців кількома снарядами під Бахмутом.

Додамо, також українські бійці показали, як знищують російську піхоту під Бахмутом.

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