Сбрасывал взрывчатку. В Бериславе полицейские сбили российский дрон

Российские оккупанты во вторник, 21 марта, в очередной раз обстреляли город Берислав, Херсонской области. Однако правоохранителям удалось сбить квадрокоптер, с которого сбрасывалась взрывчатка.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Facebook полиции Херсонской области.
В ведомстве напомнили, что Берислав был оккупирован россиянами одновременно с Херсоном. Однако осенью украинские военные его уволили. После этого россияне продолжают периодически обстреливать город.
На этот раз россияне бросали взрывчатку с помощью квадрокоптера. Однако вернуться к хозяевам гаджет уже не смог
"Полицейские из Днепропетровской области, выполняющие задания на деоккупированных территориях Херсонской области, заметили в небе дрон и общим прицельным огнем сбили его. После осмотра остатки устройства передали военным", - говорится в сообщении.
Напомним, что недавно украинские защитники обезвредили очередную группу российских наемников несколькими снарядами под Бахмутом.
Также украинские бойцы показали, как уничтожают российскую пехоту под Бахмутом.
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