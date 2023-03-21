Сбрасывал взрывчатку. В Бериславе полицейские сбили российский дрон

В ведомстве напомнили, что Берислав был оккупирован россиянами одновременно с Херсоном. Однако осенью украинские военные его уволили. После этого россияне продолжают периодически обстреливать город.

На этот раз россияне бросали взрывчатку с помощью квадрокоптера. Однако вернуться к хозяевам гаджет уже не смог

"Полицейские из Днепропетровской области, выполняющие задания на деоккупированных территориях Херсонской области, заметили в небе дрон и общим прицельным огнем сбили его. После осмотра остатки устройства передали военным", - говорится в сообщении.

Фото: в Бериславе полицейские сбили российский дрон (facebook.com/khersonpolice.official)