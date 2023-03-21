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Сбрасывал взрывчатку. В Бериславе полицейские сбили российский дрон

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Украина, Вторник 21 марта 2023 17:23
Сбрасывал взрывчатку. В Бериславе полицейские сбили российский дрон Фото: в Бериславе сбили российский беспилотник (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты во вторник, 21 марта, в очередной раз обстреляли город Берислав, Херсонской области. Однако правоохранителям удалось сбить квадрокоптер, с которого сбрасывалась взрывчатка.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Facebook полиции Херсонской области.

В ведомстве напомнили, что Берислав был оккупирован россиянами одновременно с Херсоном. Однако осенью украинские военные его уволили. После этого россияне продолжают периодически обстреливать город.

На этот раз россияне бросали взрывчатку с помощью квадрокоптера. Однако вернуться к хозяевам гаджет уже не смог

"Полицейские из Днепропетровской области, выполняющие задания на деоккупированных территориях Херсонской области, заметили в небе дрон и общим прицельным огнем сбили его. После осмотра остатки устройства передали военным", - говорится в сообщении.

На изображении может быть: на открытом воздухе

Сбрасывал взрывчатку. В Бериславе полицейские сбили российский дрон Фото: в Бериславе полицейские сбили российский дрон (facebook.com/khersonpolice.official)

Напомним, что недавно украинские защитники обезвредили очередную группу российских наемников несколькими снарядами под Бахмутом.

Также украинские бойцы показали, как уничтожают российскую пехоту под Бахмутом.

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