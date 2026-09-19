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"Скеля" прорвала позиції росіян і допомогла бійцям 159-ї бригади вийти з оточення (відео)

15:22 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Новіков
"Скеля" прорвала позиції росіян і допомогла бійцям 159-ї бригади вийти з оточення (відео) "Скеля" прорвала позиції РФ і допомогла бійцям іншої бригади вийти з оточення (фото: mvs.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Бійці 159-ї окремої механізованої бригади, частина з яких перебувала на позиціях понад 10 місяців, опинилися в оточенні та звернулися по допомогу до 425 окремого штурмового полку "Скеля".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на репортаж, оприлюднений 425 ОШП "Скеля".

"Ми звернулися до полку “Скеля” по допомогу, щоб допомогли нам вийти з оточення", - розповів один із військовослужбовців 159-ї бригади у відео.

Інший боєць 159-ї бригади розповів, що провів на позиціях сім місяців, а частина його побратимів - до 11 місяців. За його словами, ситуація ускладнилася після того, як російські військові почали просочуватися з обох боків населеного пункту, де перебували українські бійці.

"Ми були в оточенні десь із лютого і по цей день", - сказав військовослужбовець.

Він також описав стан людей на позиціях: виснаження, нестачу їжі та води.

"На позиції ми всі були виснажені. Це голод, це зневоднення", - розповів боєць.

У "Скелі" зазначили, що після звернення командир полку відреагував одразу. Штурмовики прорвалися через російські позиції, зайшли в населений пункт і розчистили шлях для евакуації українських військових.

"Скеля" прорвала позиції РФ і допомогла суміжникам вийти з оточення (прес-служба)

За даними "Скелі", у результаті операції вдалося забрати 21 українського військовослужбовця. Під час виконання завдання також було взято в полон 9 російських військових.

Операція не обмежилася виведенням військових. Бійці "Скелі" також евакуювали двох цивільних, які перебували в сірій зоні.

Одна з евакуйованих розповіла, що люди ховалися в погребі.

"Прийшли хлопці, сказали: збирайте документи. Прийшли, забрали нас, вивезли звідти", - розповіла вона.

Після евакуації цивільних передали волонтерам.

У репортажі військові 159-ї бригади кажуть, що після операції всі, кого вдалося забрати, живі.

"Наразі все добре з усіма. Всі живі, всі здорові", - сказав один із військових.

Як повідомлялось, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії "Азов". Підрозділи вже успішно виконують спільні бойові завдання на фронті.

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