"Скала" прорвала позиции россиян и помогла бойцам 159-й бригады выйти из окружения (видео)

Бойцы 159-й отдельной механизированной бригады, часть которых находилась на позициях более 10 месяцев, оказались в окружении и обратились за помощью к 425 отдельному штурмовому полку "Скала".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на репортаж , обнародованный 425 ОШП "Скала".

"Мы обратились в полк "Скала" за помощью, чтобы помогли нам выйти из окружения", - рассказал один из военнослужащих 159-й бригады в видео.

Другой боец 159-й бригады рассказал, что провел на позициях семь месяцев, а часть его собратьев – до 11 месяцев. По его словам, ситуация усугубилась после того, как российские военные начали просачиваться с обеих сторон населенного пункта, где находились украинские бойцы.

"Мы были в окружении где-то с февраля и по сей день", - сказал военнослужащий.

Он также описал состояние людей на позициях: истощение, нехватку пищи и воды.

"На позиции мы все были истощены. Это голод, это обезвоживание", – рассказал боец.

В "Скале" отметили, что после обращения командир полка отреагировал сразу. Штурмовики прорвались через российские позиции, зашли в населенный пункт и расчистили путь для эвакуации украинских военных.

"Скала" прорвала позиции РФ и помогла смежникам выйти из окружения (пресс-служба)

По данным "Скалы", в результате операции удалось забрать 21 украинского военнослужащего. Во время выполнения задания также были взяты в плен 9 российских военных.

Операция не ограничилась выводом военных. Бойцы "Скалы" также эвакуировали двух гражданских, находившихся в серой зоне.

Одна из эвакуированных рассказала, что люди прятались в погребе.

"Пришли ребята, сказали: собирайте документы. Пришли, забрали нас, вывезли оттуда", - рассказала она.

После эвакуации гражданских передали волонтерам.

В репортаже военные 159 бригады говорят, что после операции все, кого удалось забрать, живы.

"Пока все хорошо со всеми. Все живы, все здоровы", - сказал один из военных.