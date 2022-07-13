Как скажется падение курса евро к доллару на украинцах: ответ аналитика

Как отметил эксперт, для тех украинцев, кто сейчас находится в Европе и имеет сбережения в долларах, это позитивная новость, поскольку они смогут купить больше.

Фурса подчеркнул, что цены в Европе меняются без зависимости от ситуации на международных валютных рынках. "Для рядовых европейцев вообще безразлично, какой курс. Это украинцы больше внимания уделяют паритету "доллар-евро", чем немцы или итальянцы", - сказал он.

Что касается бизнеса, то изменение курса по-разному повлияет на экспортеров и импортеров.

"Украина сейчас преимущественно экспортирует продукцию в Европу. Поэтому для наших экспортеров это скорее минус", - сказал финансист, отметив, что цена контрактов зафиксирована в евро, в долларах это меньшая сумма валютной выручки.

В то же время "с точки зрения импорта - это плюс", добавил Фурса.

