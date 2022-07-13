Как скажется падение курса евро к доллару на украинцах: ответ аналитика

Падение курса евро к доллару до минимума за 20 лет существенно не скажется на обычных украинцах. Часть бизнеса выигрывает от изменения курса, часть проигрывает.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал финансист Сергей Фурса из Dragon Capital.
Как отметил эксперт, для тех украинцев, кто сейчас находится в Европе и имеет сбережения в долларах, это позитивная новость, поскольку они смогут купить больше.
Фурса подчеркнул, что цены в Европе меняются без зависимости от ситуации на международных валютных рынках. "Для рядовых европейцев вообще безразлично, какой курс. Это украинцы больше внимания уделяют паритету "доллар-евро", чем немцы или итальянцы", - сказал он.
Что касается бизнеса, то изменение курса по-разному повлияет на экспортеров и импортеров.
"Украина сейчас преимущественно экспортирует продукцию в Европу. Поэтому для наших экспортеров это скорее минус", - сказал финансист, отметив, что цена контрактов зафиксирована в евро, в долларах это меньшая сумма валютной выручки.
В то же время "с точки зрения импорта - это плюс", добавил Фурса.
Напомним, курс евро 12 июля упал до 1,00005 доллара, самого низкого уровня с декабря 2002 года. С начала года евро упал на 12%.
Как сообщало РБК-Украина, курс евро пал к паритету впервые с 2002 года из-за разницы в ставках в США и ЕС. Федеральная резервная система начала повышение, Европа еще медлит с этим процессом.
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