Як позначиться падіння курсу євро до долара на українцях: відповідь аналітика

Як зазначив експерт, для тих українців, хто зараз перебуває у Європі та має заощадження в доларах, це позитивна новина, оскільки вони зможуть купити більше.

Фурса зазначив, що ціни в Європі змінюються без залежності від ситуації на міжнародних валютних ринках. "Для пересічних європейців взагалі байдуже, який курс. Це українці більше уваги приділяють паритету "долар-євро", ніж німці чи італійці", - сказав він.

Що стосується бізнесу, то зміна курсу по-різному вплине на експортерів та імпортерів.

"Україна зараз переважно експортує продукцію до Європи. Тому для наших експортерів це скоріше мінус", - сказав фінансист, зазначивши, що ціна контрактів зафіксована в євро, в доларах це менша сума валютної виручки.

Водночас "з точки зору імпорту - це плюс", додав Фурса.

