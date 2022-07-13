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Як позначиться падіння курсу євро до долара на українцях: відповідь аналітика

Фото: курс євро до долара на українців впливати не повинно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Падіння курсу євро до долара до мінімуму за 20 років суттєво не позначиться на звичайних українцях. Частина бізнесу виграє від зміни курсу, частина програє.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав фінансист Сергій Фурса з Dragon Capital.

Як зазначив експерт, для тих українців, хто зараз перебуває у Європі та має заощадження в доларах, це позитивна новина, оскільки вони зможуть купити більше.

Фурса зазначив, що ціни в Європі змінюються без залежності від ситуації на міжнародних валютних ринках. "Для пересічних європейців взагалі байдуже, який курс. Це українці більше уваги приділяють паритету "долар-євро", ніж німці чи італійці", - сказав він.

Що стосується бізнесу, то зміна курсу по-різному вплине на експортерів та імпортерів.

"Україна зараз переважно експортує продукцію до Європи. Тому для наших експортерів це скоріше мінус", - сказав фінансист, зазначивши, що ціна контрактів зафіксована в євро, в доларах це менша сума валютної виручки.

Водночас "з точки зору імпорту - це плюс", додав Фурса.

Нагадаємо, курс євро 12 липня впав до 1,00005 долара, найнижчого рівня з грудня 2002 року. З початку року євро впав на 12%.

Як повідомляло РБК-Україна, курс євро пав до паритету вперше з 2002 року через різницю у ставках в США та ЄС. Федеральна резервна система розпочала підйом, Європа ще зволікає з цим процесом.

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