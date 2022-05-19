Скажем решительное "нет". Эрдоган о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

"Мы будем решительно продолжать нашу политику. Мы сказали союзникам, что скажем "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал он в интервью студентам.

По словам Эрдогана, Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии - в меньшей, из-за их позиции по участникам и сторонникам "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов. При этом РПК признана террористической организацией не только в Турции, но и в США, большинстве европейских стран и на уровне Евросоюза.

Напомним, турецкий конфликт с "Рабочей партией Курдистана" длится уже несколько десятилетий. Курдистан - регион на территории сразу четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Там живут около 30 млн курдов. РПК - левое движение, образованное в Турции в конце 1970-х, в разгар столкновений турецких ультранационалистических и оппозиционных левых групп. В 1984 году противостояние турецких властей и курдских повстанцев переросло в вооруженный конфликт. Он с перерывами продолжается и сейчас.

Отметим, что одобрение Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс имеет решающее значение, поскольку НАТО принимает решения на основе консенсуса. Так, каждая из 30 стран-членов имеет право наложить вето на заявку на членство другой страны.