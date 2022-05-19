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Скажем решительное "нет". Эрдоган о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "скажет нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы будем решительно продолжать нашу политику. Мы сказали союзникам, что скажем "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал он в интервью студентам.

По словам Эрдогана, Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии - в меньшей, из-за их позиции по участникам и сторонникам "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов. При этом РПК признана террористической организацией не только в Турции, но и в США, большинстве европейских стран и на уровне Евросоюза.

Напомним, турецкий конфликт с "Рабочей партией Курдистана" длится уже несколько десятилетий. Курдистан - регион на территории сразу четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Там живут около 30 млн курдов. РПК - левое движение, образованное в Турции в конце 1970-х, в разгар столкновений турецких ультранационалистических и оппозиционных левых групп. В 1984 году противостояние турецких властей и курдских повстанцев переросло в вооруженный конфликт. Он с перерывами продолжается и сейчас.

Отметим, что одобрение Турцией заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс имеет решающее значение, поскольку НАТО принимает решения на основе консенсуса. Так, каждая из 30 стран-членов имеет право наложить вето на заявку на членство другой страны.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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