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Не сказав би, що Україні буде легше з президентом Гарріс, ніж із Трампом, - Чалий

Фото: екс-посол України у США Валерій Чалий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Олійник, Наталія Гурковська

Україні доведеться працювати з тим, кого обере американський народ, тому треба готувати різні інструменти для цього. При цьому навряд чи Україні буде легше з президентом Гарріс, ніж із Трампом.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна розповів екс-посол України у США та голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.

"Велика помилка вважати, що ті люди, які зараз оточують Трампа, будуть на посадах в Білому Домі. Це не так. Там буде перехідна команда, і вона буде формувати цей список. Отже, є баланси, певні обставини, і є Конгрес, врешті-решт", - наголошує він.

При цьому, на думку експерта, Україні навряд чи буде легше з кандидаткою від демократів, маючи на увазі Камалу Гарріс.

"Ті люди, які були в її команді раніше, з ними дуже складно. Я з ними працював, вони з команди Обами. Тоді вони не мали бажання допомагати Україні летальними озброєннями. Це була стіна непробивна. Щоправда, зараз Гарріс звільнила частину - із 47 людей стафу 44 вже не працюють з нею. Залишились лише найближчі помічники і помічниці. Ну і пан Філ Гордон, який є її радником із національної безпеки. Так чи можна сказати, де нам буде легше з точки зору дипломатичної роботи?" - задається риторичним питанням експерт.

Вибори у США

Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада. Основними претендентами на пост є Камала Харріс і Дональд Трамп.

При цьому кандидат у президенти США Дональд Трамп знову відмовився проводити дебати зі своєю опоненткою Камалою Харріс. Другий раунд пропонували на кінець жовтня.

Детальніше про те, як проходять перегони між кандидатами Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, які у них рейтинги і чого можна очікувати в останні вирішальні тижні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп