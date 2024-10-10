Не сказал бы, что Украине будет легче с президентом Харрис, чем с Трампом, - Чалый

"Большое заблуждение считать, что те люди, которые сейчас окружают Трампа, будут на должностях в Белом Доме. Это не так. Там будет переходная команда, и она будет формировать этот список. Итак, есть балансы, определенные обстоятельства, и есть Конгресс, в конце концов", - отмечает он.

При этом, по мнению эксперта, Украине вряд ли будет легче с кандидатом от демократов, имея в виду Камалу Харрис.

"Люди, которые были в ее команде раньше, с ними очень сложно. Я с ними работал, они из команды Обамы. Тогда у них не было желания помогать Украине летальными вооружениями. Это была стена непробиваемая. Правда, сейчас Харрис уволила часть - из 47 человек стафа 44 уже не работают с ней. Остались только самые близкие помощники и помощницы. Ну и господин Фил Гордон, являющийся ее советником по национальной безопасности. Так можно ли сказать, где нам будет легче с точки зрения дипломатической работы?" - задается риторическим вопросом эксперт.