Сказ атакує Сумщину: за пів року вже стільки випадків, як за весь 2024-й

Що відомо про останні випадки

6 червня у селі Попівка Конотопського району бродячий собака напав на двох місцевих жителів. Тварину ліквідували, і 19 червня лабораторно підтвердили сказ. Постраждалим надається антирабічне лікування.

16 червня у Білопіллі безпритульний собака вкусив чоловіка, який одразу звернувся до міської лікарні. Наступного дня діагноз "сказ" у тварини підтвердила лабораторія.

12 червня у селі Мазівка Конотопського району агресивний домашній кіт напав на власницю та вкусив її за ногу. Постраждала отримала медичну допомогу, а 18 червня у тварини підтвердили сказ. За даними ветеринарів, кіт міг заразитися від лисиці, що блукала селом.

Чому це небезпечно

Сказ - смертельне вірусне захворювання, яке передається людині через укус або слину хворої тварини. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, хвороба майже завжди завершується летально. Єдиний ефективний захист - профілактика та вакцинація.

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