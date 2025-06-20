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Бешенство атакует Сумскую область: за полгода уже столько случаев, как за весь 2024-й

Фото: В Сумской области выросло количество подтвержденных случаев бешенства среди животных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумской области резко возросло количество подтвержденных случаев бешенства среди животных. По состоянию на июнь 2025 года в регионе уже зафиксировано 10 инцидентов - это столько же, сколько было за весь прошлый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Что известно о последних случаях

6 июня в селе Поповка Конотопского района бродячая собака напала на двух местных жителей. Животное ликвидировали, и 19 июня лабораторно подтвердили бешенство. Пострадавшим предоставляется антирабическое лечение.

16 июня в Белополье бездомная собака укусила мужчину, который сразу обратился в городскую больницу. На следующий день диагноз "бешенство" у животного подтвердила лаборатория.

12 июня в селе Мазевка Конотопского района агрессивный домашний кот напал на владелицу и укусил ее за ногу. Пострадавшая получила медицинскую помощь, а 18 июня у животного подтвердили бешенство. По данным ветеринаров, кот мог заразиться от лисы, которая бродила по селу.

Почему это опасно

Бешенство - смертельное вирусное заболевание, которое передается человеку через укус или слюну больного животного. Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь почти всегда завершается летально. Единственная эффективная защита - профилактика и вакцинация.

Медики подчеркивают:

  • избегайте контактов с дикими или бездомными животными, особенно если они ведут себя агрессивно, чрезмерно ласково или появилось слюнотечение;
  • вакцинируйте своих собак и кошек - это обязательный шаг для предотвращения инфекции;
  • при любых укусах или ослюнении животными немедленно обращайтесь к врачу - своевременная антирабическая помощь может спасти жизнь;
  • при появлении странного поведения у домашних животных сразу консультируйтесь с ветеринаром.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за войны в Украине выросли риски распространения бешенства - из-за нехватки вакцинации животных, увеличения количества бездомных собак и кошек, а также миграции диких зверей. Эксперты объясняют, как передается вирус, почему он смертелен без лечения, как распознать признаки болезни у животных и что делать в случае укуса. Врачи отмечают: вакцинация - единственная защита как для животных, так и для людей.

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Сумская областьЖивотные