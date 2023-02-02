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Скасувати статус ВПО можна через "Дію": інструкція

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 15:36
Скасувати статус ВПО можна через "Дію": інструкція Фото: скасувати статус ВПО можна через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці, які повертаються у свої домівки після деокупації територій, зможуть знятись з обліку ВПО через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінеця.

Раніше, ті громадяни, які вирішили повернутись додому, щоб скасовувати статус ВПО були зобов'язані прийти в органи соцзахисту населення за адресою прописки або до ЦНАПу.

Потім необхідно було підготувати паперові документи й впродовж трьох днів чекати на рішення. Або для цього можна було скористатися в мобільному застосунком "Дія".

Однак тепер громадяни можуть скасувати дію довідки ВПО і на порталі "Дія". Там ця послуга працює автоматично і заявка обробляється онлайн.

Для цього необхідно:

  • авторизуватися;
  • обрати послугу "Скасування статусу ВПО";
  • заповнити необхідні дані;
  • перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Уряд у 2022 році виплатив близько 53,5 мільярдів гривень українцям, котрі були вимушені змінити своє місце проживання через війну.

Також відомо, що в 2023 році на соціальні виплати з державного бюджету України спрямовано 415,7 млрд гривень, зокрема у грудні майже 40 млрд гривень.

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