Скасувати статус ВПО можна через "Дію": інструкція
Українці, які повертаються у свої домівки після деокупації територій, зможуть знятись з обліку ВПО через портал "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінеця.
Раніше, ті громадяни, які вирішили повернутись додому, щоб скасовувати статус ВПО були зобов'язані прийти в органи соцзахисту населення за адресою прописки або до ЦНАПу.
Потім необхідно було підготувати паперові документи й впродовж трьох днів чекати на рішення. Або для цього можна було скористатися в мобільному застосунком "Дія".
Однак тепер громадяни можуть скасувати дію довідки ВПО і на порталі "Дія". Там ця послуга працює автоматично і заявка обробляється онлайн.
Для цього необхідно:
- авторизуватися;
- обрати послугу "Скасування статусу ВПО";
- заповнити необхідні дані;
- перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Уряд у 2022 році виплатив близько 53,5 мільярдів гривень українцям, котрі були вимушені змінити своє місце проживання через війну.
Також відомо, що в 2023 році на соціальні виплати з державного бюджету України спрямовано 415,7 млрд гривень, зокрема у грудні майже 40 млрд гривень.
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